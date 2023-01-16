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【異動股】BC科技集團大升15%、加密資產ETF同樣抽升逾一成 比特幣三日累彈兩成、回補去年11月大跌前高位
股市 10:13 2023/01/16
比特幣連續三日急彈，現升8.9%，報21295美元，重上21000關，三日累彈兩成。比太坊同樣抽升，現升9.7%，報1569美元，兩者一同回補去年11月8日大跌前的高位。BC科技集團 （00863） 升15.2%，報3.78元，新火科技控股 （01611） 升4.8%，報3.05元。美圖 （01357） 升7.4%，報1.59元。
另外，虛擬貨幣相關ETF亦大升，FA南方比特幣 （03066） 升12.5%，報9.61元，創上市高。FA三星比特幣 （03135） 上市第二日大升12.4%，報9.41元。FA南方以太幣 （03068） 升11.2%，報9.72元。
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編輯：姚卓然
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