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【石Sir一周前瞻及異動股】聯想集團、恒基地產、創科實業（立即收看）

股市 12:28 2023/01/16

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：聯想集團 （00992） 、恒基地產 （00012） 、創科實業 （00669） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：http://video.hket.com/video/3442739

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責任編輯：霍耀堂

 

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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