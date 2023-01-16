【國泰航空293】國泰航空工會擬周三集會　促資方正視員工訴求

▲ 【國泰293】國泰航空工會擬周三集會 促資方正視員工訴求

國泰航空 （00293） 空中服務員工會因不滿資方的編更安排、縮減外站休息時間等，計劃周三（18日）下午2至6時集會，目前正等待警方就集會發出不反對通知書。國泰航空高開1.4%，報8.49元。

日前工會在社交平台發文指，發現國泰最近編更混亂情況更頻繁出現，並指2月份的編更即將公布，邀請員工分享和填寫其編更安排，藉此獲得更多數據。

工會發起於周三下午在機場國泰城附近的空地及停車場舉行維護勞工權益集會，要求參加者穿着白色上衣，引起公眾關注及支持，希望資方正視並回應員工訴求。

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編輯：姚卓然

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