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【香港經濟】瑞銀鄧維慎：料本港零售銷售今明兩年各增長10%　「大家想出去，國際遊客也會進來」

宏觀解讀 09:29 2023/01/16

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【香港經濟】瑞銀鄧維慎：料本港零售銷售今明兩年各增長10%　「大家想出去，國際遊客也會進來」

香港撤銷出入境限制，並與內地及澳門重新通關，港人外出旅遊人數大增。瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎接受本報專訪時稱，這個外遊是雙向的，「大家想出去，國際遊客也會進來，香港是國際大都會，對遊客來說吸引力仍然很大」，所以不太擔心港人外遊會成為本土零售銷售的壓力，預期本港零售市道可於明年回復至疫情前水平。

鄧維慎表示，疫情三年的限制終放寬，大家會去旅行是很常的事情，自己也在聖誕外遊，但他仍對本港零售市道前景樂觀，預期本港零售銷售會持續復甦，2023年及2024年各增長10%。

「初期因基數低，所以遊客拉動的零售銷售增長會很快，其後商務旅客持續來港，帶動本港經濟復甦力度加強，本港居民收入也增加，這個雙互拉動的效應，將利好未來兩年零售市道。」

不擔心香港放寬防疫速度較新加坡慢

香港放寬防疫的速度較區內主要競爭對手新加坡遲，但鄧維慎對此並不擔心，認為香港可以追回有關差距，而且政府在吸引人才方面提供更多便利，施政報告也有不少細節涵蓋，反映政府將重點放在人才政策。

鄧維慎表示，經濟與人才是相輔相承的，只要經濟前景好、可安居樂業，便能吸引人才，而人才資本增加即可帶動經濟增長，而香港是開放型經濟，只要讓人看到發展藍圖，就可吸引人才。

港府公布「搶人才、搶企業」措施　冀3年每年吸引3.5萬人才【下一頁】

本港去年人口呈淨流出態勢，但瑞銀預期，隨疫情限制放寬，加上政府的吸引人才政策，跨國企業人才已停止流出，今年本港人口會再次出現淨流入。

【專訪全文可見此】

相關文章：【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少

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記者：陳韻妍

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