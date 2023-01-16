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【新股IPO】3新股首掛　美麗田園半日升55%、一手帳面賺5365元　望塵科技潛水15%

新股IPO 13:12 2023/01/16

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美麗田園醫療健康、百果園集團、望塵科技3隻新股首日掛牌

美麗田園醫療健康 （02373） 、百果園 （02411） 、望塵科技 （02458） 3隻新股首日掛牌，當中以美麗田園醫療健康表現最好，開報30.5元，早段高見32.8元，較招股價高70%，半日報30.05元，較招股價高10.73元或55.5%，一手500股，不連手續費，帳面賺5365元。

百果園開報6.52元，高見7.12元，升27.1%，半日報6.31元，較招股價高0.71元或12.7%，一手500股帳面賺355元，至於望塵科技表現最差，股價開市低見5元，23.1%，半日報5.55元，較招股價低0.95元或14.6%，每手400股帳面蝕380元。

內地非外科手術類醫療美容服務提供商美麗田園醫療健康以每股19.32元定價，集資淨額近3.9億元，超額認購21.12倍，一手中籤率55%。

中國水果零售經營商百果園以每股5.6元定價，集資淨額近3.7億元，超額認購11.2倍，一手中籤率19.99%。

望塵科技以6.5元定價，一手中籤率為50.02%，超額認購約2.4倍，淨籌1100萬元。

【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍　一手中籤率55%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 望塵科技控股（02458） 美麗田園醫療健康（02373） 百果園集團（02411） IPO
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