【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾1%　恒指黑期升約87點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：34】美麗田園醫療健康 （02373） 、百果園集團 （02411） 、望塵科技控股 （02458） 今日掛牌，上周五暗盤個別發展。

【新股IPO】3新股暗盤分歧 美麗田園醫療健康一手最多賺5390元、百果園賺1105元 望塵科技潛水

【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍 一手中籤率55%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價 超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價 一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【08：26】【2023展望】富邦潘國光：料大市短期有獲利回吐 年內可挑戰25000點關

【08：26】恒指黑期升約87點，報21855點，道指期貨升3點，報34419點。

【08：05】【生科股】康方生物：與中生製藥共同開發的肺癌藥 獲中國藥監局上巿批准

【08：01】【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價 超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：55】【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價 一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【07：47】【生科股】三葉草生物︰新冠疫苗預計第一季度啟動商業化上市

【07：45】港股ADR收報21881點，升142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.47元，較港收市價高0.97元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報373.31元，較港收市價高1.91元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.23元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩