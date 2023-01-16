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【港股市況】美團轉跌3%　比特幣ETF、概念股造好　恒生指數早段轉跌（不斷更新）

股市 10:09 2023/01/16

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港股市況不斷更新

港股高開近80點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.2%，恒生指數高開79點，開報21818點，科指升0.5%，報4577點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：08】本港地產股造好，恒地 （00012） 升逾3%，新世界 （00017） 升逾4%，新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾1%。

【10：06】滙豐 （00005） 升近2%，中移動 （00941） 升0.7%，友邦 （01299） 升0.2%，港交所 （00388） 升0.7%。

【10：01】【投資攻略】富途分析師：可待恒指調整至20300點才入市　公用股可現水平吸納

【09：59】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升逾4%，瑞聲 （02018） 升逾7%。

【09：58】恒指回升百點，報21843點，升104點，科指跌近0.1%，報4550點。

【09：57】電力股向上，中國電力 （02380） 升逾4%，潤電 （00836） 升逾1%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：56】榮暉國際 （00990） 升21%，高見0.91元。

【09：52】大市轉跌。

【09：51】美團 （03690） 跌3%，低見165.8元。

【09：49】未來世界 （00572） 挫7成，低見1.01元，成交1073萬元。

【09：45】【內險股】新華保險挫2%　前董事長萬峰據報失聯　或涉任內保險資金運用

【09：44】美團 （03690） 早段轉跌近2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.5%。

【09：41】【周大福1929】周大福跌3%、上季香港同店銷售升6.4%　內地受疫情影響大跌33%、澳門亦跌四成

【09：39】【生科股】康方生物升逾3%　與中生製藥共同開發的肺癌藥　獲中國藥監局上巿批准

【09：39】【業績｜內銀股】招行升2%、去年多賺15%　不良貸款率0.96%

【09：39】【人事變動】富臨集團跌5%、鄔錦安卸任CEO一職　由主席楊維兒子楊浩宏接任　即日起生效

【09：39】恒指早段升幅收窄至約10點。

【09：36】比特幣升穿21000美元水平，區塊鏈概念股造好，新火科技 （01611） 升近7%，雄岸科技 （01647） 升近12%。FA南方比特幣 （03066） 升逾12%破頂、FA三星比特幣 （03135） 升近12%破頂，FA南方以太幣 （03068） 升一成破頂。

【09：34】新東方在綫 （01797） 股價回吐近8%，逆市低見63.8元。

【09：32】國泰 （00293） 升逾1%，高見8.5元。

【國泰293】國泰航空工會擬周三集會　促資方正視員工訴求

【09：31】紅星美凱龍 （01528） 開市後升30%，破頂高見4.68元。

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨

【阿里巴巴9988】廈門市國企擬溢價3%入股紅星美凱龍　持股達3成

【09：29】華晨 （01114） 擬派0.96元特別息，股價挫14%。

【華晨1114】華晨中國宣派特別息每股0.96元　3月底前決定會否再派

【09：26】【生科股】綠葉製藥升12%　抗精神病注射藥Rykindo獲批FDA上市

【09：26】【盈喜盈警】中國同輻彈8%　料全年多賺13%至19%

【09：25】【新股IPO】3新股首掛　美麗田園醫療健康高招股價近58%、一手帳面賺5590元　望塵科技潛水23%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.2%，恒生指數高開79點，開報21818點，科指升0.5%，報4577點。

【09：13】期指開報21905點，升123點或0.6%。

【08：48】中國華君 （00377） 今早復牌。

【08：34】美麗田園醫療健康 （02373） 、百果園集團 （02411） 、望塵科技控股 （02458） 今日掛牌，上周五暗盤個別發展。

【新股IPO】3新股暗盤分歧　美麗田園醫療健康一手最多賺5390元、百果園賺1105元　望塵科技潛水

【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍　一手中籤率55%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價　超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價　一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【08：26】【2023展望】富邦潘國光：料大市短期有獲利回吐　年內可挑戰25000點關

【08：26】恒指黑期升約87點，報21855點，道指期貨升3點，報34419點。

【08：05】【生科股】康方生物：與中生製藥共同開發的肺癌藥　獲中國藥監局上巿批准

【08：01】【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價　超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：55】【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價　一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【07：47】【生科股】三葉草生物︰新冠疫苗預計第一季度啟動商業化上市

【07：45】港股ADR收報21881點，升142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.47元，較港收市價高0.97元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報373.31元，較港收市價高1.91元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.23元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市升78點　滙豐ADR越56關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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