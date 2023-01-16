【港股市況】美團跌4%累市　手機孖寶造好、瑞聲升一成　恒生指數午後轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日續升逾百點。恒生指數高開79點，早段一度轉跌，其後再展升勢，曾升最多208點，高見21947點。恒指半日升159點，報21898點，成交750.6億元。科指升0.1%，報4560點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近1%，美團 （03690） 逆市跌逾2%，藥明生物 （02269） 升逾6%，舜宇 （02382） 升近6%，瑞聲 （02018） 升逾11%。

財經日誌︰

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大行報告︰

【大行報告｜內房股】高盛上調內地今年可銷售樓房資源預測 綠城中國、新城發展獲升至買入評級

【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測

【大行報告｜友邦1299】高盛上調友邦目標價至103元 惟剔出確信買入名單 稱市場已反映通關因素

【大行報告】國信：風電及光伏投資成本大跌成為行業發展重要推動力 看好3隻新能源股

【高息股│大行報告】大和：電能預測股息率維持約6.5厘、本港公用股中最高 英鎊滙價不及預期故削目標價

即市走勢︰

【14：17】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 跌逾3%，安踏 （02020） 升0.5%，特步 （01368） 升0.1%。

【14：13】比特幣概念股之一美圖公司 （01357） 午後升2成，破頂高見1.78元，成交1.4億元。

【14：11】恒指午後曾跌近100點，低見21638點，最新跌88點，報21650點，科指跌1.4%，報4487點。

【14：11】【2023展望】富達國際料中國經濟復甦之路將會循序漸進 籲應把握當中機遇

【13：31】恒指最新轉跌8點。美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，騰訊 （00700） 跌0.3%。

【13：28】大市午後升幅再度收窄，最新升約25點，報21764點。科指跌0.7%，報4521點。

【13：24】君實生物 （01877） 午後短綫急插，最新跌逾6%，低見43.25元，成交1.8億元。

【異動｜生科股】君實生物午後突跌逾半成 A股曾跌逾一成

【13：08】【新股IPO】中聯重科擬分拆中聯重機 A股路暢科技接手重組上市

【13：06】中基長壽科學 （00767） 升逾31%，高見0.058元，成交1554.7萬元。

【13：03】美團 （03690） 午後初段跌逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升近1%。

【13：01】恒指午後初段升約140點，報21878點，科指升0.06%，報4557點。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

【12：29】【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點 流入資金主要來自三方面

【12：24】【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售 按年跌高單位數百分比、零售折扣增加

【12：17】【體育用品股】361度去年第四季主品牌零售額按年持平 電子商務平台產品整體流水增約25%

【12：00】恒指半日升159點，報21898點，成交750.6億元。科指升0.1%，報4560點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近1%，美團 （03690） 逆市跌逾2%，藥明生物 （02269） 升逾6%，舜宇 （02382） 升近6%，瑞聲 （02018） 升逾11%。

【11：45】恒指中午收市前升約155點，報21892點。

【11：42】藥明生物 （02269） 升幅擴大至6%，高見77.25元。藥明康德 （02359） 升逾一成，高見114元。

【11：37】【異動股】朗生醫藥大升25% 發盈喜料去年多賺8倍

【11：32】內地股市半日向上，上證升1.4%，深證升2.1%，創業板指升2.5%。

【11：26】汽車股普遍逆市向下，比亞迪 （01211） 跌逾1%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾3%，華晨 （01114） 跌近8%，至於廣汽 （02238） 升1%。

【11：22】瑞聲 （02018） 升幅擴大至一成，高見19.68元，舜宇 （02382） 則升勢略為回順，最新升逾4%。

【11：20】【解讀｜保險股】瑞銀料香港投保金額明年「滿血回歸」 區域性保險股估值吸引、內險有結構難題

【11：06】藥明生物 （02269） 升4%，高見75.9元。

【10：58】三葉草生物 （02197） 最新升一成，高見3.02元。

【10：41】朗生醫藥 （00503） 發盈喜，預期年度公司擁有人應佔溢利約810萬美元，增長近8倍，股價升逾26%，破頂高見1.88元。

【10：35】大市升勢略為回順，恒指最新升約102點，報21841點，今早曾高見21947點，科指跌0.2%，報4545點。

【10：29】三桶油續向上，中石油 （00857） 升逾2%，中海油 （00883） 升3%，中石化 （00386） 升1%，破頂高見4.03元。

【10：26】【異動股】新東方在綫跌6% 主播董宇輝誤傳出席央視春晚、實為央視網絡春晚

【10：24】舜宇 （02382） 升幅擴大至8%，瑞聲 （02018） 亦升逾8%。

【10：16】【異動股】BC科技集團大升15%、加密資產ETF同樣抽升逾一成 比特幣三日累彈兩成、回補去年11月大跌前高位

【10：13】恒指升至21900點水平，升200點，報21939點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：11】招行 （3968） 升幅擴大至近4%，高見49.8元。

【10：08】本港地產股造好，恒地 （00012） 升逾3%，新世界 （00017） 升逾4%，新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾1%。

【10：06】滙豐 （00005） 升近2%，中移動 （00941） 升0.7%，友邦 （01299） 升0.2%，港交所 （00388） 升0.7%。

【10：01】【投資攻略】富途分析師：可待恒指調整至20300點才入市 公用股可現水平吸納

【09：59】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升逾4%，瑞聲 （02018） 升逾7%。

【09：58】恒指回升百點，報21843點，升104點，科指跌近0.1%，報4550點。

【09：57】電力股向上，中國電力 （02380） 升逾4%，潤電 （00836） 升逾1%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：56】榮暉國際 （00990） 升21%，高見0.91元。

【09：52】大市轉跌。

【09：51】美團 （03690） 跌3%，低見165.8元。

【09：49】未來世界 （00572） 挫7成，低見1.01元，成交1073萬元。

【09：45】【內險股】新華保險挫2% 前董事長萬峰據報失聯 或涉任內保險資金運用

【09：44】美團 （03690） 早段轉跌近2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.5%。

【09：41】【周大福1929】周大福跌3%、上季香港同店銷售升6.4% 內地受疫情影響大跌33%、澳門亦跌四成

【09：39】【生科股】康方生物升逾3% 與中生製藥共同開發的肺癌藥 獲中國藥監局上巿批准

【09：39】【業績｜內銀股】招行升2%、去年多賺15% 不良貸款率0.96%

【09：39】【人事變動】富臨集團跌5%、鄔錦安卸任CEO一職 由主席楊維兒子楊浩宏接任 即日起生效

【09：39】恒指早段升幅收窄至約10點。

【09：36】比特幣升穿21000美元水平，區塊鏈概念股造好，新火科技 （01611） 升近7%，雄岸科技 （01647） 升近12%。FA南方比特幣 （03066） 升逾12%破頂、FA三星比特幣 （03135） 升近12%破頂，FA南方以太幣 （03068） 升一成破頂。

【09：34】新東方在綫 （01797） 股價回吐近8%，逆市低見63.8元。

【09：32】國泰 （00293） 升逾1%，高見8.5元。

【國泰293】國泰航空工會擬周三集會 促資方正視員工訴求

【09：31】紅星美凱龍 （01528） 開市後升30%，破頂高見4.68元。

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債 阿里巴巴高價換股接貨

【阿里巴巴9988】廈門市國企擬溢價3%入股紅星美凱龍 持股達3成

【09：29】華晨 （01114） 擬派0.96元特別息，股價挫14%。

【華晨1114】華晨中國宣派特別息每股0.96元 3月底前決定會否再派

【09：26】【生科股】綠葉製藥升12% 抗精神病注射藥Rykindo獲批FDA上市

【09：26】【盈喜盈警】中國同輻彈8% 料全年多賺13%至19%

【09：25】【新股IPO】3新股首掛 美麗田園醫療健康高招股價近58%、一手帳面賺5590元 望塵科技潛水23%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.2%，恒生指數高開79點，開報21818點，科指升0.5%，報4577點。

【09：13】期指開報21905點，升123點或0.6%。

【08：48】中國華君 （00377） 今早復牌。

【08：34】美麗田園醫療健康 （02373） 、百果園集團 （02411） 、望塵科技控股 （02458） 今日掛牌，上周五暗盤個別發展。

【新股IPO】3新股暗盤分歧 美麗田園醫療健康一手最多賺5390元、百果園賺1105元 望塵科技潛水

【新股IPO】美麗田園醫療健康超額認購21倍 一手中籤率55%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地水果經營商百果園2411中間定價 超購11.2倍一手中籤率近20%（附分配結果連結）

【新股IPO】望塵科技2458以6.5元接近中間定價 一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【08：26】【2023展望】富邦潘國光：料大市短期有獲利回吐 年內可挑戰25000點關

【08：26】恒指黑期升約87點，報21855點，道指期貨升3點，報34419點。

【08：05】【生科股】康方生物：與中生製藥共同開發的肺癌藥 獲中國藥監局上巿批准

【08：01】【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價 超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：55】【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價 一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

【07：47】【生科股】三葉草生物︰新冠疫苗預計第一季度啟動商業化上市

【07：45】港股ADR收報21881點，升142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.47元，較港收市價高0.97元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報373.31元，較港收市價高1.91元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.23元，較港收市價高1.53元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五好淡爭持，美國銀行股揭開美股業績序幕，雖然部份仍超預期，但仍憂慮經濟未來前景，美債息下跌，10年期美債息低於3.5厘。道指上周五早段曾跌274點，最終收升112點或0.3%，報34302點；納指升78點或0.7%，報11079點；標指升15點或0.4%，報3999點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩