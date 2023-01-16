中國房地產企業的回顧及展望

在過去一年裡，中國房地產企業的危機進一步加劇。受疫情影響，防疫措施變得更加嚴厲，而房地產銷售額也受到影響，同比大幅下降。2021年中國房地產企業恒大集團債務違約引發市場關注，特別是去槓桿化導致的債務危機。

2022年10月，旭輝控股無法於該月償還其離岸債務，加上「準國企」綠地集團意外延遲其還款計劃，市場對中國房地產發行人的信心跌至谷底。因此，iBoxx中國房地產高收益指數於11月初達到歷史低點。一些尚未違約的房地產發行人也因此受到影響，其美元債券價格曾跌至個位數。市場的擔憂不單集中在私營企業，更蔓延到國有企業，甚至是違約風險較低的投資級房地產企業的債券價格也急劇下降。下跌的趨勢甚至波及到許多其他相關行業。

房地產新時代的開始

11月，內地監管及相關機構推出多輪有利及全面的措施，加強對房地產開發商在融資方面的支持，具體措施包括「第二支箭」──債券融資、「第三支箭」──股權融資，以及 「金融支持房地產16條」等，為房地產危機打下強心針。iBoxx中國房地產高收益指數也因此大幅反彈。

展望未來，短期內內地在疫情防控和地產方面密集出台多項政策，密度和力度顯著提升，疫情防控政策的調整有望為情緒極受打壓的中國高收益發行人，帶來債券價格的修復。經濟方面，雖然2023年上半年仍面臨疫情衝擊，但按照此前的開放路徑圖，預期未來前景會更光明。而中國高收益債券的收益率遠高於歷史同期及其他國家同等評級和資質的債券，在違約率改善的情況下，估值更為吸引。另外，此前地產美元債的價格已經幾乎計入民企發行人全面倒閉的場景，未來幾乎不可能再發生。如今地產方面持續和較強的扶持力度，使得市場從底部大幅反彈。

踏入2023年，中國的房地產企業已迎來進一步的支持措施，以緩解全國一些「大到不能倒」的開發商的流動性壓力。1月5日，彭博社報道稱，中國正在權衡該採取何種措施來支持這些「大到不能倒」的開發商。如有另一項強而有力的措施來穩定開發商的債券，意味著支持性政策環境可以在2023年持續。與歷史數據相比，中國開發商的收益率仍處於高位，如果對進一步違約的擔憂得到緩解，仍有很大的反彈空間。

國際方面，近期美國通脹數字回落速度高於市場預期，部分聯儲局官員也開始削減加息力度放風，基礎利率水平有望在短期回落，以吸引資金重新流入新興市場。得益於經濟重開和商品價格高企，多數亞洲（中國以外）的高收益發行人基本面保持堅實，資金流入可望帶動價格出現修正。

長期來看，中國地產美元債的價格修復需要進一步等待銷售數據的回暖訊號，在這之前及從底部修復之後會保持震盪；亞洲美元債在基本面穩固的同時，技術上面臨美債收益率帶動的價格波動以及國際資金流動帶來的影響，等到加息周期結束的型號明確之後有望迎來真正的反彈。