【生科股】康方生物升逾3%　與中生製藥共同開發的肺癌藥　獲中國藥監局上巿批准

▲ 【生科股】康方生物：與中生製藥共同開發的肺癌藥 獲中國藥監局上巿批准

康方生物 （09926） 公布，與中生製藥 （01177） 共同開發的抗PD-1單克隆抗體藥物安尼可（派安普利）聯合化療用於一線治療局晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌（sq-NSCLC）正式獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）的上巿批准。

康方生物升3.5%，報50.3元，創2021年11月高。

此次新適應症的獲批是基於一項隨機、雙盲、多中心III期臨床試驗（AK105-302， NCT03866993），共入組350例局晚期或轉移性sq-NSCLC且既往未接受過全身系統性治療的受試者。

根據2022ESMOImmuno-Oncology上發表的研究結果顯示，派安普利單抗聯合化療組在所有療效終點均顯示出一致的療效獲益，顯著降低疾病進展和死亡風險。

在安全性方面，與單純化療相比，不良事件和嚴重不良事件發生率無明顯差異，顯示出派安普利單抗優異的安全性特徵。

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編輯：姚卓然