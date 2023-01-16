▲ 【新股IPO】潤華服務下限1.7元定價 超額認購7.7倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

潤華服務 （02455） 公布招股結果。內地物業管理服務提供商潤華服務以每股1.7元定價，為招股價範圍1.7元至2元的下限定價，集資淨額8940萬元，一手中籤率20%，抽15手（30,000股）始可穩獲一手。潤華服務將於1月17日掛牌。【分配結果連結】

潤華服務於香港公開發售部分共錄得5158人認購，超額認購7.7倍，國際配售部分超額認購0.29倍。

集資淨額約54.3%用於戰略性投資及收購，以擴大物業管理業務；28%用於開發、加強及實施集團信息技術；約17.7%用於完善員工激勵機制，以吸引、培養及挽留人才。

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責任編輯︰梁浩碩