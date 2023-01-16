▲ 【新股IPO】昇能集團02459下限1.6元定價 一手中籤率為7.7%（附分配結果連結）

石墨電極製造商昇能集團 （02459） 以下限定價1.6元，一手中籤率為7.7%，抽15（30,000股）穩獲一手，集資1.9億元。公司將於明（17日）首掛上市。【分配結果】

香港發售股份獲大幅超額認購約8.9倍。國際配售股份獲輕微超額認購約0.2倍。

公司擬將所得款項淨額的約34.8%將用於支付太谷資產的收購價；約55.2%將用於升級本集團意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統；約10.0%將用作公司的營運資金及一般企業用途。

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編輯：姚卓然