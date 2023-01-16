▲ 【生科股】三葉草生物︰新冠疫苗預計第一季度啟動商業化上市

三葉草生物 （02197） 公布，新冠疫苗預計2023年第一季度啟動商業化上市。三葉草生物表示，預計從第一季度啟動SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）在中國多個省市的商業上市。公司已在多個重點省市開展商業上市準備活動，預計將於第一季度開始在這些戰略優先市場區域進行商業推廣。基於產能和市場動態，貫穿2023年，預期將商業化進一步拓展到更多省市。

全球（中國以外）商業化方面，公司預期SCB-2019（CpG 1018/ 鋁佐劑）至少獲得一個其他國家的緊急使用授權，以及在2023年上半年完成多個緊急使用授權的申請，通過2023年啟動的雙邊供應協議推動潛在營收。

三葉草生物指，三葉草生物生產基地已獲得GMP認證，能滿足多個市場對SCB2019（CPG 1018/ 鋁佐劑）的潛在需求。迄今，已儲備的關鍵原材料庫存支持2023年SCB-2019（CPG 1018/鋁佐劑）潛在超過1億劑的生產和發出。隨着第一季度的商業上市，其庫存將會開始轉化為營收和現金。

上半年開始，公司計劃擴充其中後期階段的管線（II 期臨床、III期臨床、商業化階段），專注於在中國和亞太地區打造領先的呼吸 道疫苗產品組合，以及在兒童疫苗市場建立地位。

SCB-2019（CPG 1018╱鋁佐劑）在中國推出商業化的同時，公司計劃進行真實世界的有效性研究，數據有望在2023年下半年獲得。另外，正研究開發一種基於Trimer-TagTM技術平台的多價新冠病毒疫苗，針對目前流行的和未來潛在的毒株具有廣泛的保護。至於SCB-2020S（基於貝塔變異株和原始毒株嵌合型的新冠候選疫苗）是第二代具有潛在廣泛保護的新冠候選疫苗，目前正在聯合三葉草自有的佐劑系統CAS-1進行評估。

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責任編輯︰梁浩碩