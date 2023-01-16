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【券商點睇】去年12月主動去庫存 長城汽車輕裝上陣

股樓投資 11:03 2023/01/16

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安信證券指出，長城汽車（02333）去年12月主動去庫存，實際終端表現較好。公司公告，去年12月批發銷量為7.7萬輛，但從上險數據看，估計12月終端銷量預計在12萬左右，按月增長100%左右，表現較好，估算得出去庫存約4萬輛。此次去庫存以哈弗和魏牌的燃油車為主，預計防疫放開後，春節後汽車需求有望持續回暖，公司庫存狀態健康，新能源新品即將密集上市，有望迎來新能源銷量拐點。

【同場加映】溫股知新：升勢放緩避不了 控制注碼最重要

公司完成組織架構調整，摒棄過去各自為戰的方式，聚焦資源發展新能源，提高各品牌協同能力；據公司公告，去年12月公司調整2023年股權激勵目標為160萬銷量和60億元淨利潤，追求新能源份額的目標明確。未來公司有望堅持性價比的定價策略，在領先的技術布局和強供應能力的加持下，有望實現新能源銷量高增長，最終帶來盈利超預期。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選，請按【見下頁

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2023年長城汽車有望推出20款左右的新車型，包括魏牌即將推出大六座SUV、商務+家用MPV、轎車等新車型，哈弗將推出10至20萬元（人民幣，下同）的多款插混新車。同時，公司渠道改革持續推進，營銷體系持續進化。新能源新品周期有望帶來銷量反轉，該行預計，2023年公司新能源車銷量有望達到50至60萬輛，維持「買入」評級。

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撰文：林衛

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港股 買入 長城汽車（02333）

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