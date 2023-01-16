【政策點睇】發改委約談鐵礦石資訊企業 不得捏造漲價訊息

由於有個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響。國家發展改革委價格司日前約談有關資訊企業，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。

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報道指，發改委將持續密切關注鐵礦石市場和價格變化，會同有關部門進一步研究採取措施，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，切實保障鐵礦石市場平穩運行。

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據了解，最近國內鐵礦石價格「鑊氣」十足，自去年11月3日至12月30日，鐵礦石期貨主力合約結算價從每噸613元（人民幣，下同）上漲至每噸858元，漲幅近40%。分析稱，因宏觀環境變化，導致市場預期一致向好。去年11月初，市場預計美國聯儲局加息節奏放緩，海外鐵礦石價格最先由跌轉升，隨著國內宏觀經濟運行樂觀，以及支持房地產等政策持續發布，支撐鐵礦石價格走高。

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撰文：林衛