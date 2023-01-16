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【券商點睇】消費復甦帶動電商回暖 阿里零售增速提升

股樓投資 10:03 2023/01/16

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天風證券發表報告，預估阿里巴巴（09988）截至去年12月底的2023年度第三季業績，料收入有望延續第二季按年穩健增長的態勢，預期按年上升2.2%至2,480億元（人民幣，下同）。 同時， 面對宏觀環境的不確定性，公司將延續降本增效戰略， 預計第三季公司經調整EBITA為470億元， 按年升4.9%，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤440億元，按年減少1.4%。

【同場加映】溫股知新：升勢放緩避不了 控制注碼最重要

展望2023年度的第四季表現，疫情高峰過後物流快速恢復， 截至今年1月日均快遞投遞量已經修復超過去年「618」峰值水平， 同時，春節前夕淘寶年貨節大促採取「官方立減」，優化消費者體驗，拉動消費回暖。 該行預期今年經濟復甦下，以及可能的消費刺激政策或帶來阿里零售的增速提升。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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該行考慮到螞蟻整改推進、 中概股審計落地等逐步消除市場擔憂，以及疫後經濟修復， 將阿里2023至2025年度收入增速調整至2.1%、13.2%和14.6%；同期Non-GAAP淨利潤增速為-4.1%、16.6%及15.6%，維持「買入」評級。

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撰文：林衛

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買入 Non－GAAP 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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