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【職位招聘】海洋公園及水上樂園招募350個全職空缺 涵蓋公園設施營運 遊客服務 動物護理等 成功加入有呢個特別福利

理財智慧 15:17 2023/01/16

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工作佔每位打工仔每天生活的大部份時間，大家都想找到一份寓工作於娛樂的職位，海洋公園及水上樂園將於未來一個星期展開數天的招聘日，招募350個全職空缺，成功加入，有機會發揮天賦、學習新技能，及擴闊職業生涯視野。 

 

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為日後迎接更多訪港旅客做好準備。公園將舉辦大型招聘日，應徵者可即場遞交申請及進行面試。

 

職位空缺涵蓋公園設施營運、遊客服務、零售、餐飲、倉務物流、保安、園林、交通服務、救護和動物護理，成功加入即有機會参與海洋公園的保育和教育工作，同時為各個年齡層的訪客提供樂趣無窮的遊園體驗。

海洋公園指，該園為不同技能和知識的人才提供發展機會，員工有許多發掘自我潛能和不斷學習的空間。公園致力培養及提升員工的多元技能和實力，讓他們為日後的發展打好根基，在人生舞台上展示才華和大放異彩。此外，海洋公園和水上樂園位於黃竹坑，坐擁港島南的優美景致，而且交通十分便利，距離港鐵金鐘站亦只是數分鐘車程。如果希望在一個活力滿載和怡人的環境工作，以及締造機遇無限的職涯，請即抓緊機會參加公園的招聘日。


更多海洋公園招聘詳情，請瀏覽：https://careers.oceanpark.com.hk/tc/
 

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責任編輯：陳詠妍

 

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海洋公園 全職 黃竹坑 港鐵 職位招聘

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