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【騰訊700】騰訊通報48人懲治名單：涉職務侵佔、挪用資金及賄賂等　此前馬化騰轟內部貪腐嚴重

股市 22:42 2023/01/15

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【騰訊700】騰訊通報48人懲治名單：涉職務侵佔、挪用資金及賄賂等　此前馬化騰轟內部貪腐嚴重

騰訊 （00700） 主席馬化騰上月炮轟集資內部貪腐問題觸目驚心，最新有內媒指，騰訊近日發出內部郵件通報近期反腐敗情況，稱共有48人（不包括此前已通報的案件）因涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯「騰訊高壓線」而受到處罰。

報道指，涉嫌腐敗和触犯高壓線的既有基層員工，也有諸如組長等乾部，還包括業務部門副總經理等中層幹部。內部人士聲稱，對比過往通報來看，此次被通報人員的數量在歷次處罰中人數最多。

內媒引述內部郵件中，騰訊主要是分為四部分內容進行通報

  • 第一部分，通報前期兩起移送司法案件的進展更新，涉案人員分別來自騰訊雲與智慧產業事業群（以下簡稱CSIG）和平台與內容事業群（以下簡稱PCG），兩人的涉案情況騰訊已經在2022年第三季度和第一季度的高壓線發文中進行通報。最終，兩名涉案人員被法院判處有期徒刑，外部行賄人員亦受到有期徒刑緩期執行的處罰。
  • 第二部分，騰訊通報了四起移送司法案件。其中，兩名PCG員工因涉嫌挪用資金和收受商業賄賂已被移送公安機關處理，外部行賄人員也被一併抓捕。一名CSIG員工因涉嫌職務侵占被移送公安機關處理。一名企業發展事業群（以下簡稱CDG）員工因收受商業賄賂而被移送公安機關處理。
  • 第三部分，騰訊通報了二十五起觸犯「騰訊高壓線」的事件，這也是涉案人員最多的部分。其中，7名CSIG員工和兩名外包人員因為觸犯“騰訊高壓線”被辭退；互動娛樂事業群（以下簡稱IEG）共有11名員工和兩名外包人員被辭退，這也是涉案人數最多的事業群；PCG有5人，CDG有3人，騰訊雲雀、騰娛等子公司總共有4人，均因為觸犯「騰訊高壓線」而被辭退。
  • 第四部分，騰訊針對五起「較重違規」事件進行通報，相關人員受到的處罰包括內部記過處分、公司發文實名通報批評、當期績效考核為不及格且當期不能晉升。來自CSIG、IEG、WXG（微信事業群）的共六名員工和IEG一名外包人員受到處罰。

馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」，看【下一頁】

上月馬化騰透露，騰訊今年提升了內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，馬化騰說，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

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編輯：李哲毅

騰訊控股（00700） 貪腐 馬化騰 港股
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