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【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」

股市 11:59 2023/01/16

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【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」

騰訊 （00700） 主席馬化騰上月炮轟集團內部貪腐問題觸目驚心，據集團「陽光騰訊」公布，騰訊2022年反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件70餘宗，100餘人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，並實名公布部分涉案相關員工。

騰訊指，全年查處的案件和人員數量較2021年有所增加，針對公司內部出現的貪腐、舞弊等問題，騰訊反舞弊調查部持續加強打擊力度，查處了一系列存在共性問題的違規案件。

「被點名」犯禁名單中  PCG員工佔逾半

騰訊強調不會容忍觸犯「騰訊高壓線」的行為，員工一旦越界，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作，騰訊在是次公告公布22家不再合作的公司名單。

是次被騰訊實名公布的18宗前期和最新發現案件中，在上月曾遭馬化騰點名的「平台與內容事業群（PCG）」，相關員工佔10宗，「雲與智慧產業事業群（CSIG）」、「互動娛樂事業群（IEG）」員工各佔3宗，「企業發展事務群（CDG）」員工佔2宗。騰訊共設6大事業群，除上述4個，尚有微信事業群（WXG）和技術工程事業群（TEG）。

騰訊去年舞弊案較前兩年增加　涉案人數大致相若

騰訊近年都會在年初公布前一年反腐敗政策進展。參考以往通報，騰訊2021年發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件50餘起，近70人因觸犯被辭退，10餘人送往公安機關。

騰訊2020年則發現案件60餘宗，100多人因違反「騰訊高壓線」被辭退，逾40人送公關。

馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」，看【下一頁】

上月馬化騰透露，騰訊今年提升了內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，馬化騰說，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

內媒引述內部郵件中，騰訊主要是分為四部分內容進行通報：

  • 第一部分，通報前期兩起移送司法案件的進展更新，涉案人員分別來自騰訊雲與智慧產業事業群（以下簡稱CSIG）和平台與內容事業群（以下簡稱PCG），兩人的涉案情況騰訊已經在2022年第三季度和第一季度的高壓線發文中進行通報。最終，兩名涉案人員被法院判處有期徒刑，外部行賄人員亦受到有期徒刑緩期執行的處罰。
  • 第二部分，騰訊通報了四起移送司法案件。其中，兩名PCG員工因涉嫌挪用資金和收受商業賄賂已被移送公安機關處理，外部行賄人員也被一併抓捕。一名CSIG員工因涉嫌職務侵占被移送公安機關處理。一名企業發展事業群（以下簡稱CDG）員工因收受商業賄賂而被移送公安機關處理。
  • 第三部分，騰訊通報了二十五起觸犯「騰訊高壓線」的事件，這也是涉案人員最多的部分。其中，7名CSIG員工和兩名外包人員因為觸犯“騰訊高壓線”被辭退；互動娛樂事業群（以下簡稱IEG）共有11名員工和兩名外包人員被辭退，這也是涉案人數最多的事業群；PCG有5人，CDG有3人，騰訊雲雀、騰娛等子公司總共有4人，均因為觸犯「騰訊高壓線」而被辭退。
  • 第四部分，騰訊針對五起「較重違規」事件進行通報，相關人員受到的處罰包括內部記過處分、公司發文實名通報批評、當期績效考核為不及格且當期不能晉升。來自CSIG、IEG、WXG（微信事業群）的共六名員工和IEG一名外包人員受到處罰。

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編輯：李哲毅

騰訊控股（00700） 貪腐 馬化騰 港股
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