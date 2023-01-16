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【投資攻略】富途分析師：可待恒指調整至20300點才入市　公用股可現水平吸納

股市 10:00 2023/01/16

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港股年初至今升約1600點，成交每日約1500億水平，富途證券交易部高級分析師陳凱欣指，這反映資金入市意欲並未因為農曆新年將近而減退，加上一直未跌穿十天線，足見加息對股市的陰霾已幾近消失。

只是，她指，自去年11月起的7000點大反彈並未出現較深的調整，認為待恒指在新年後調整至20天綫，即約20300點再入市，防守性較高。

對於高息股，陳凱欣指，公用股在去年因為大市調整及息率抽升而走弱，如現水平買入公用股，股息回報相當不俗，考慮到派息穩定，在大市回升及息率回穩或向下的情況下，會進一步有利股價穩步上揚，帶來財息兼收之效。

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編輯：袁諾曦

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