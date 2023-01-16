【名家看法】建銀趙文利：港股「牛市」確立須看3月份　高息股可次季才吸納

本周二公布中國去年第四季GDP，料按年升1.8%，按季收縮0.8%，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利指，市場對去年第四季經濟表現預期不高，只要不是遜預期，對港股影響有限。

雖然港股已升穿250天綫，牛市初步浮現，但趙文利指，後續上升動力還需看3月份，因面對1） 兩會釋出的經濟及政策訊號、2）港股業績期的企業展望、3） 3月聯儲局議息對加息周期的判斷，4）美國債務上限問題。他預期，港股將3月中前將震盪向上，短綫有獲利回吐壓力。

趙文利指，現時更為關注業績高於預期或成長能見度高的公司，基於資金流仍未有大幅入市，認為大市值的成長股龍頭具吸引力，也看好具結構性需求的醫藥股。

對於高息股，趙文利指，港股仍在反彈路上，資金傾向高啤打（beta）公司，待美國加息停止後，高息股防禦力及回報更佳，故認為次季起才是高息股入市時機，較為看好煤炭、能源股。

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編輯：袁諾曦