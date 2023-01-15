▲ 【尼泊爾墜機】尼泊爾空中巴士墜機 68人死亡

尼泊爾有空中巴士ATR-72墜落，機型為客機9N-ANC，為空中巴士（法：AIR）與意大利航天公司Leonardo合資製造，首架飛機於1988年面世，現時均價約1785萬美元。空中巴士上周五收報116.84歐元，市值921億歐元。

事發為當地時間周日上午10時50分（香港時間下午1時5分）由尼泊爾雪人航空（Yeti Airline）從首都加德滿都（Kathmandu）飛往第二大城市波卡拉（Pokhara）期間失事墜落，機上共有72人，官方正式事件中68人死亡，為尼泊爾自1992年起死亡人數最多的空難。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）已召開緊急內閣會議，當地財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）表示，政府已成立小組調查空難原因，預計45天內提出報告。

尼泊爾機場官員指出，機上共有15名外籍人士，包括5名印度藉、4名俄羅斯藉、1名愛爾蘭藉、2名韓藉、各1名來自澳洲、法國及阿根廷。

尼泊爾飛機經常失事，歐盟自2013年已以安全為由，禁止尼泊爾飛機進入歐洲領空，2020年曾傳出歐盟考慮撤銷有關禁令。

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記者：宋佩恩