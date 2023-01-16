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【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收

Hot Talk 09:00 2023/01/16

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【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收

外賣平台foodpanda周一（16日）起另類加價！foodpanda稱，由於本地外賣市場的狀況改變及營運成本上漲，由2023年1月16日起，平台費將調整至每張外賣訂單購物籃金額的2.5%，上限為5元，此前foodpanda每張訂單平台費劃一為2元。

foodpanda稱，平台費由固定劃一收費改至以百分比為基礎，確保能按比例收費，實際金額將顯示於結帳頁面，而外賣自取服務亦會於2月起收取平台費。值得留意是，現時pandapro會員叫外賣也須收取平台費。

foodpanda強調，平台費將有助維持平台的可持續發展，並履行改善產品及提升用戶體驗的承諾，未來希望繼續拓展平台的服務。

foodpanda自2021年11月起在香港加收平台費。去年foodpanda 在台灣北北基地區（即臺北都會區）增收5元新台幣平台費，當時其facebook專頁及Google 評論區也遭大量網友留言出征。

【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？

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記者：李哲毅

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