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【美股一周前瞻】美股周一休市 本周緊盯PPI及零售銷售
股市 21:16 2023/01/15
本周一是馬丁路德金紀念日，美股休市一天。本周市場目光由CPI轉為PPI及零售銷售數據，市場預期PPI也會降溫，料去年12月PPI及核心PPI按年增長回落至6.8%及5.5%，按月料跌0.1%及升0.1%，通脹壓力逐步放緩。而12月零售銷售亦進一步走弱，料按月跌幅擴大至0.9%。
業績方面，可緊盯兩大外資行摩根士丹利及高盛、聯合航空、Netflix。
另外，多位聯儲局官員將發表講話，包括紐約聯儲銀行行長威廉斯、費城聯邦儲備銀行行長哈克、達拉斯聯儲銀行行長洛根、副主席布雷納德及理事沃勒。
美股上周造好，納指全周升幅最勁，達4.8%，上周五收報11,079點；道指收報34,302點，全周升2%；標指收報3,999點，全周升2.7%。
|美國本周重點數據及業績一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|17/01
|業績：盤前-大摩、高盛；盤後-聯合航空、盈透證券
|18/01
|12月零售銷售（按月）
|－0.9%
|－0.6%
|12月核心零售銷售（按月）
|－0.5%
|－0.2%
|12月PPI最終需求（按年）
|＋6.8%
|＋7.4%
|12月核心PPI（按年）
|＋5.5%
|＋6.2%
|1月NAHB 房屋市場指數
|31
|31
|19/01
|業績：盤前-P&G；盤後-Netflix
|12月建築許可（按月）
|＋1.4%
|－10.6%
|12月新屋開工（按月）
|－4.9%
|－0.5%
|首領失業救濟金人數
|21.4萬
|20.5萬
|連續申領失業救濟金人數
|165.5萬
|163.4萬
|20/01
|業績：盤前-道富
|12月成屋銷售（按月）
|－3.4%
|－7.7%
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編輯：袁諾曦
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