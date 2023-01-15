  • 15°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

股市 21:16 2023/01/15

分享：

分享：

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周緊盯PPI及零售銷售

本周一是馬丁路德金紀念日，美股休市一天。本周市場目光由CPI轉為PPI及零售銷售數據，市場預期PPI也會降溫，料去年12月PPI及核心PPI按年增長回落至6.8%及5.5%，按月料跌0.1%及升0.1%，通脹壓力逐步放緩。而12月零售銷售亦進一步走弱，料按月跌幅擴大至0.9%。

業績方面，可緊盯兩大外資行摩根士丹利及高盛、聯合航空、Netflix。

另外，多位聯儲局官員將發表講話，包括紐約聯儲銀行行長威廉斯、費城聯邦儲備銀行行長哈克、達拉斯聯儲銀行行長洛根、副主席布雷納德及理事沃勒。

美股上周造好，納指全周升幅最勁，達4.8%，上周五收報11,079點；道指收報34,302點，全周升2%；標指收報3,999點，全周升2.7%。

美國本周重點數據及業績一覧
日期 項目 預測 前值
17/01 業績：盤前-大摩、高盛；盤後-聯合航空、盈透證券
18/01 12月零售銷售（按月） 0.9% －0.6%
12月核心零售銷售（按月） －0.5% －0.2%
12月PPI最終需求（按年） ＋6.8% ＋7.4%
12月核心PPI（按年） ＋5.5% ＋6.2%
1月NAHB 房屋市場指數 31 31
19/01 業績：盤前-P&G；盤後-Netflix
12月建築許可（按月） ＋1.4% －10.6%
12月新屋開工（按月） －4.9% －0.5%
首領失業救濟金人數 21.4萬 20.5萬
連續申領失業救濟金人數 165.5萬 163.4萬
20/01 業績：盤前-道富
12月成屋銷售（按月） －3.4% －7.7%

相關文章：

【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

【2023展望】東亞：恒指上半年睇24150點　三件事或觸發美股回調

編輯：袁諾曦 

經濟數據表現 通脹 PPI 美國 標準普爾500指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】內地第四大民營白酒商珍酒李渡遞表 去年首9個月少賺9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日圓升逾1%、兌港元觸6.1算　市場賭日本央行調整貨幣政策
【日圓走勢】日圓升逾1%、兌港元觸6.1算　市場賭日本央行調整貨幣政策
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升78點　滙豐ADR越56關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市升78點　滙豐ADR越56關（不斷更新）
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底
【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降
【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款