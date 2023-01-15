▲ 【美股一周前瞻】美股周一休市 本周緊盯PPI及零售銷售

本周一是馬丁路德金紀念日，美股休市一天。本周市場目光由CPI轉為PPI及零售銷售數據，市場預期PPI也會降溫，料去年12月PPI及核心PPI按年增長回落至6.8%及5.5%，按月料跌0.1%及升0.1%，通脹壓力逐步放緩。而12月零售銷售亦進一步走弱，料按月跌幅擴大至0.9%。

業績方面，可緊盯兩大外資行摩根士丹利及高盛、聯合航空、Netflix。

另外，多位聯儲局官員將發表講話，包括紐約聯儲銀行行長威廉斯、費城聯邦儲備銀行行長哈克、達拉斯聯儲銀行行長洛根、副主席布雷納德及理事沃勒。

美股上周造好，納指全周升幅最勁，達4.8%，上周五收報11,079點；道指收報34,302點，全周升2%；標指收報3,999點，全周升2.7%。

美國本周重點數據及業績一覧 日期 項目 預測 前值 17/01 業績：盤前-大摩、高盛；盤後-聯合航空、盈透證券 18/01 12月零售銷售（按月） － 0.9% －0.6% 12月核心零售銷售（按月） －0.5% －0.2% 12月PPI最終需求（按年） ＋6.8% ＋7.4% 12月核心PPI（按年） ＋5.5% ＋6.2% 1月NAHB 房屋市場指數 31 31 19/01 業績：盤前-P&G；盤後-Netflix 12月建築許可（按月） ＋1.4% －10.6% 12月新屋開工（按月） －4.9% －0.5% 首領失業救濟金人數 21.4萬 20.5萬 連續申領失業救濟金人數 165.5萬 163.4萬 20/01 業績：盤前-道富 12 月成屋銷售（按月） －3.4% －7.7%

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編輯：袁諾曦