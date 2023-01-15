▲ 【新股IPO】內地第四大民營白酒商珍酒李渡遞表 去年首9個月少賺9%

內地第四大民營白酒商珍酒李渡首度遞表來港上市，高盛及中信建投為聯席保薦人。珍酒李渡主要生產及銷售醬香、兼香及濃香型三種白酒，截至2022年首9個月收入按年增18.2%至42.5億元人民幣（人民幣，下同）；純利則按年跌8.8%至7.12億元。

以銷售渠道劃分，集團主要以經銷合作夥伴銷售，按年增9.7%至26.1億元；體驗店收入按年增20.9%至8.5億元；零售商收入增1.1倍至2.8億元，毛利率從53.2%上升2個百分點至55.2%。

珍酒李渡：集資額主要為未來5年業務用途

集團預期，集資額將作未來5年生產設施的建設及發展資金、品牌建設及市場推廣、擴展銷售渠道、營運自動化及電子化技術，以及一般營運用途。

獲兩塊佔地共47萬平方米使用權

珍酒李渡近日獲兩塊土地使用權，分別為1月於江西李渡鎮獲總面積37.4萬平方米土地使用權；及於去年12月，獲貴州茅台鎮總面積9.7萬平方米土地使用權。

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記者：宋佩恩