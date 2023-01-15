▲ 【生科股】綠葉製藥抗精神病注射藥Rykindo獲批FDA上市

綠葉製藥 （02186） 公布，旗下主要用作治療精神分裂症或躁鬱症患者藥物，利培酮（Risperidone）緩釋微球注射制劑Rykindo獲美國食品藥品監督管理局FDA批准上市，為內地製藥開發首個獲批的複雜製劑產品獲批上市。綠葉製藥指出Rykindo於2021年已獲批於中國上市，正開發歐洲市場，預計最終將推廣至全球市場。

Rykindo可以單藥、配合鋰鹽或丙戊酸鹽使用，每兩周經肌肉注射一次，可持續釋放藥物一星期至幾個月。據綠葉製藥文件指出，全球分別共有精神分裂症或躁鬱症患者2400萬及4000萬患者，疾病具高復發率，主要原因為服藥依從性差。以2021年抗精神病針劑銷售額全球達71億美元，美國佔44億美元。

綠葉製藥正開發多個中樞神經系統藥，商業化產品已覆蓋全球約80個地區，集團將進一步豐富該領域產品管線，以作資源及優勢的協同效應。

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記者：宋佩恩