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【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨

股市 18:46 2023/01/15

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【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨

紅星美凱龍 （01528） 公布，2019年5月發行的可換股債，將由阿里巴巴 （09988） 旗下阿里巴巴（中國）網絡技術以8.44元人民幣交換為紅星美凱龍2.48億股A股，涉及20.9億元人民幣。值得留意的是，紅星美凱龍A股停牌前報4.68元人民幣，阿里巴巴最新換股價仍較現價高80%，其貨值僅11.6億元人民幣。

紅星美凱龍H股上周五升10.1%，收報3.38港元，成交5243萬元。

該批債券當年阿里以43.59億元人民幣認購

紅星美凱龍於2019年5月14日發行完成非公開發行可交換公司債券 （第一期），金額為43.59億元人民幣，債券期限為5年期，首兩年票面利率3.25厘，第3至5年票面利率為1厘，全數由阿里巴巴認購，並簽署合作協議，初始換購價為12.28元人民幣。根據紅星美凱龍中期報告，以12.28元人民幣計算，對應股份為3.55億股。

最新通告指，截至去年7月5日起，尚未交換可交換債券為41.09億元人民幣，換股價為10.59元人民幣。紅星美凱龍召開股東大會，將換股價改為8.44元人民幣，1月18日生效，可換A股最高數目為2.48億股，阿里巴巴出具意向函，將按8.44元人民幣交換債券下的換股權，以獲得2.48億股A股。

【回購潮】紅星美凱龍擬斥最多3億元回購A股　用於員工持股或股權激勵計劃

【物管併購潮】旭輝永升服務斥7億人幣　購紅星美凱龍商場物管八成股權

【收購資產】遠洋集團夥瑞喜創投斥40億人幣　收購重慶紅星美凱龍70%股權

【賣資產】紅星美凱龍以23億人幣出售多間物流公司　予遠洋集團附屬公司

【賣資產】紅星美凱龍陷資金問題？傳以200億人幣出售紅星地產予遠洋資本

記者：譚志偉

港股 債券 阿里巴巴－SW（09988） A股 紅星美凱龍（01528）
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