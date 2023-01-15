▲ 【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債 阿里巴巴高價換股接貨

紅星美凱龍 （01528） 公布，2019年5月發行的可換股債，將由阿里巴巴 （09988） 旗下阿里巴巴（中國）網絡技術以8.44元人民幣交換為紅星美凱龍2.48億股A股，涉及20.9億元人民幣。值得留意的是，紅星美凱龍A股停牌前報4.68元人民幣，阿里巴巴最新換股價仍較現價高80%，其貨值僅11.6億元人民幣。

紅星美凱龍H股上周五升10.1%，收報3.38港元，成交5243萬元。

該批債券當年阿里以43.59億元人民幣認購

紅星美凱龍於2019年5月14日發行完成非公開發行可交換公司債券 （第一期），金額為43.59億元人民幣，債券期限為5年期，首兩年票面利率3.25厘，第3至5年票面利率為1厘，全數由阿里巴巴認購，並簽署合作協議，初始換購價為12.28元人民幣。根據紅星美凱龍中期報告，以12.28元人民幣計算，對應股份為3.55億股。

最新通告指，截至去年7月5日起，尚未交換可交換債券為41.09億元人民幣，換股價為10.59元人民幣。紅星美凱龍召開股東大會，將換股價改為8.44元人民幣，1月18日生效，可換A股最高數目為2.48億股，阿里巴巴出具意向函，將按8.44元人民幣交換債券下的換股權，以獲得2.48億股A股。

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記者：譚志偉