【美股焦點】高盛：標指年底或見4300點　籲股市走弱時增持

▲ 高盛：標指年底或見4300點 籲股市走弱時增持

高盛表示，即便今年經濟陷入衰退，預期美股將為投資者帶來正回報，料標指年底見介乎4200點至4300點，意味較去年有最多12%上升空間。高盛估計，美國出現經濟衰退的機率為45%至55%，但相信會是溫和的。股市將先跌後升，根據歷史，股市會在衰退完結前三個月見底。

高盛首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani稱，由於經濟衰退並非必定導致股市年底出現虧損，認為美股今年獲得正回報的機率超過經濟衰退的機率，投資者最好堅持到底，甚至考慮在股市進一步走弱時增持。

高盛認為今年歐股、日股、英股及新興市場股票有望為投資者帶來正回報。該行指，「投資者仍然面臨不確定性的迷霧」，但總體而言，股票和債券的前景似乎更為樂觀，形容股市經歷去年的冰凍期後，金融市場今年將重新獲得動力。

高盛表示，如果避免經濟衰退，今年多元化的股票和債券投資組合可能會產生9%的回報。如果衰退發生但很快消退，投資者仍可能獲得高個位數的回報。但如果持續時間更長，投資組合將造成中低個位數的損失。

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編輯：袁諾曦