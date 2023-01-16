英女星近千萬買舊單車廠房 擬改建成住宅區

英國女子組合Little Mix成名已久，各成員亦積極發展副業。英國媒體報稱，成員之一的Leigh-Anne Pinnock近日以接近100萬英鎊，購買當地一間單車生產廠房，打算改建有48間單位的住宅區。

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英國《太陽報》報稱，Little Mix成員之一﹑31歲女星Leigh-Anne Pinnock的房地產公司G&A Organisations早前以接近100萬英鎊（約956萬港元），買入中部西米德蘭茲郡伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的單車生產商Eagle Works的舊廠房。

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據悉，G&A Organisations打算把舊廠房改建，打造一個有48個單位的住宅區。如果項目發展順利，Leigh-Anne Pinnock與未婚夫足球員格雷（Andre Gray）估計可獲利數百萬英鎊。

Leigh-Anne Pinnock被指近來積極發展房地產生意，早前已投資在中西部什羅浦郡（Shropshire）興建度假屋，希望在國際出租住宿平台Airbnb放租。去年3月她被傳支付17.7萬英鎊翻新伍爾弗漢普頓的一間舊屋，目前正以36.5萬英鎊放售。

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責任編輯：吳漢培