  • 11°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 08:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英女星近千萬買舊單車廠房 擬改建成住宅區

環球社會熱點 08:05 2023/01/16

分享：

分享：

英國女子組合Little Mix成名已久，各成員亦積極發展副業。英國媒體報稱，成員之一的Leigh-Anne Pinnock近日以接近100萬英鎊，購買當地一間單車生產廠房，打算改建有48間單位的住宅區。

Selena Gomez傳與碧咸大仔夫婦同居 被質疑太親密 【下一頁】

碧咸睇二仔返英首戰 不堪高人氣爬圍欄走人 【下一頁】

英國《太陽報》報稱，Little Mix成員之一﹑31歲女星Leigh-Anne Pinnock的房地產公司G&A Organisations早前以接近100萬英鎊（約956萬港元），買入中部西米德蘭茲郡伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的單車生產商Eagle Works的舊廠房。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據悉，G&A Organisations打算把舊廠房改建，打造一個有48個單位的住宅區。如果項目發展順利，Leigh-Anne Pinnock與未婚夫足球員格雷（Andre Gray）估計可獲利數百萬英鎊。

Leigh-Anne Pinnock被指近來積極發展房地產生意，早前已投資在中西部什羅浦郡（Shropshire）興建度假屋，希望在國際出租住宿平台Airbnb放租。去年3月她被傳支付17.7萬英鎊翻新伍爾弗漢普頓的一間舊屋，目前正以36.5萬英鎊放售。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

碧咸嫂時尚美妝王國陷危機 總體虧損仍逾6億
2023/01/11
碧咸嫂時尚美妝王國陷危機 總體虧損仍逾6億
【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購
2023/01/10
【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
2023/01/10
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
2023/01/09
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力
2023/01/08
Tesco有一原因唔派年終花紅 員工僅收花街朱古力

你可能感興趣

碧咸嫂時尚美妝王國陷危機 總體虧損仍逾6億
08:05 2023/01/11
碧咸嫂時尚美妝王國陷危機 總體虧損仍逾6億
【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購
18:53 2023/01/10
【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
12:33 2023/01/10
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
網絡熱話 海外物業 組合 英國 地產 Airbnb

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版）
尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版）
瑞典發現歐洲最大稀土礦
瑞典發現歐洲最大稀土礦
【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
【烏克蘭戰爭】烏住宅大樓被炸增至21死 英首次軍援坦克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏住宅大樓被炸增至21死 英首次軍援坦克（不斷更新）
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款