▲ 【內房危機】中國奧園珠海最大舊改項目獲山東健康入股 貨值200億人幣

近年中國奧園 （03883） 著手重組，《財聯社》指，在商談引戰工作持續近一年之久後，山東國資山東健康與中國奧園 （03883） 迎來了首次實質性合作。

奧園在珠海最大的舊改項目翠微舊村改造項目公司獲山東頤養健康集團置業（集團）有限公司入股，並且成為控股股東，持有項目60%股權，中國奧園留有項目40%股權。

報道引述公開資料顯示，翠微項目位於珠海市香洲區前山板塊，處於珠海主城區的核心地段，是珠海市重點項目，該項目由中國奧園於2019年獲得實施主體資格，項目佔地面積34萬平方米，總建築面積約173萬平方米，已於2021年底開盤入市，市場預期該項目總體貨值超過220億元（人民幣，下同）。

山東健康首次進駐珠海

據報山東頤養健康集團是山東健康旗下全資子公司，而對中國奧園有戰略投資意向的山東能源集團有限公司正是山東健康第一大股東。此次入股翠微項目為山東健康首次進駐珠海，翠微項目也將成為其在大灣區的第一個項目。

報告又引述知情人士指，翠微項目是山東國資與奧園合作邁出的關鍵性一步，雙方將合力將翠微項目打造成項目重組模板，未來將進行更大範圍、更多領域的複制合作。奧園也有望通過整合國資及民企雙方資源，進一步激活並加快存量項目開發與轉化，盤活優質資產，利於公司資產負債表的優化，增強市場信心。

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編輯：李哲毅