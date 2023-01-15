▲ 【香港經濟】陳茂波赴達沃斯 推廣香港復常最新情況

財政司司長陳茂波預期2023年環球經濟環境仍複雜多變，認為香港在任何情況下需全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣市場，為市民創造更多優質的就業機會，這可有空間解決社會民生問題和矛盾。

陳茂波引述世界銀行《全球經濟展望》指，在地緣局勢緊張、通脹高企、利率上升、投資萎縮影響下，料今年全球經濟增長僅1.7%；當中先進經濟體增速更放緩到0.5%，歸因主要經濟體增長放緩、政府財政收入受壓及債務增加、市場投資氣氛疲弱，將限制各地在提供社會服務及應對氣候變化等公共開支。

對內需匯聚人力 對外積極說好香港、陳茂波昨日已飛瑞士把握機會說好香港

對內方面，香港需要匯聚本地的民間及市場力量、槓桿內地資源和市場的規模優勢，為經濟發展增添能量；在面向國際方面，要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。

陳茂波認為，招商攬才同樣重要，可發揮相輔相成作用。特區政府整個問責團隊在復常期間都積極參與說好香港故事工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同渠道及場合，積極向各地政府及持份者介紹香港最新發展和龐大機遇。

其中一個渠道為世界經濟論壇年會，將於周一至周五（1月16日至20日）在瑞士達沃斯舉行，年會主題為「於分裂的世界中合作」，陳茂波周六（14日）已啟程前往瑞士，將於論壇期間與各地政商及金融領袖交流，並積極介紹香港復常最新情況和新發展階段的龐大機遇。

港府正積極推動可持續發展

至於亞洲金融論壇則於上周結束，兩天的壇匯聚來自逾70個國家或地區的政商領共逾7000人參加，圍繞環球財經議題，為金融及商界年度盛事。陳茂波表示不少國際機構代表均對香港跟內地和國際恢復便捷往來感到雀躍，部分人已安排年內再來訪，可見來港參與論壇讓外界加強了對香港的信心，或積極考慮及部署在香港增加投資及擴大營運規模。

陳茂波亦於論壇上發表「可持續發展」重要性，強調各國除須聯手應對氣候變化的挑戰，更要合作推動更包容、普惠和具韌性發展，如中國提倡「全球發展倡議」推動互利共贏合作模式，獲國際社會普遍支持，陳茂波指港府亦正多管齊下推動可持續發展。

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記者：宋佩恩