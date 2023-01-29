【內險股】新華保險擬任命李全為董事長　前董事長萬峰據報失聯、或涉任內保險資金運用（第三版）

▲ 新華保險擬任命李全為董事長 前董事長萬峰據報失聯、或涉任內保險資金運用

新華保險 （01336） 周日（29日）舉行董事會，通過投票選出李全為新任董事長，獲11票全票讚成，組成第八屆董事會，有關任命資格待中國銀保監局批准。集團前董事長萬峰月中據報失聯，新華於1月17日通知董事會成員召開是次會議。綜合內媒消息指，萬峰於2022年11月下旬起失聯，多次撥打萬峰手機但也無人接聽。據知情人士透露，萬峰失聯或與保險資金運用有關。

據新華保險披露，李全自2019年8月起為新華首席執行官及總裁，同年11月為執行董事，去年9月26日起代任董事長職務，結束總裁職務。李全於加入新華前曾於博時基金管理公司、正大國際財務有限公司及中國農村信託投資任職，1988年取得中國人民銀行研究生研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士碩士學位。

及後，據內媒報道，新華人壽證券部相關負責人回應指，萬峰2019年已經離職，不清楚他個人具體情況，並指 公司內部經營沒有受到此事影響。

消息人士指，不久前有調查組前往新華資產管理公司進行調查。據悉，目前業內普遍說法是，涉及萬峰在新華保險期間做的一些不動產項目。此外，萬峰太太長期在香港做投資，或與萬峰此次事件有關。

公開資料顯示，萬峰於1958年出生，40年的職業生涯中曾任職中國人壽 （02628） 、新華保險等多間保險公司。2007年中國人壽回歸內地上市不久後，萬峰於2007年9月起擔任中國人壽總裁，2014年8月宣布卸任。

到2016年，他擔任新華保險董事長一職，2019年初，萬峰因個人年齡原因辭去董事長及其他職務。及後他再擔任鼎誠人壽董事長職務一年多後，於2020年9月宣布退休。

（第三版加入新人事任命及李全背景資料；第二版加入新華1月15日回應）

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編輯：袁諾曦、宋佩恩