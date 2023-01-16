  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內險股】新華保險挫逾3%　前董事長萬峰據報失聯、或涉任內保險資金運用　公司回應：經營沒受影響（第二版）

股市 14:20 2023/01/16

分享：

分享：

新華保險前董事長萬峰據報失聯　或涉任內保險資金運用

新華保險 （01336） 前董事長萬峰據報失聯。綜合內媒消息指，萬峰於2022年11月下旬起失聯，多次撥打萬峰手機但也無人接聽。據知情人士透露，萬峰失聯或與保險資金運用有關。

及後，據內媒報道，新華人壽證券部相關負責人回應指，萬峰2019年已經離職，不清楚他個人具體情況，並指公司內部經營沒有受到此事影響。

新華保險午後跌幅擴大，現挫3.7%，報22.35元。

消息人士指，不久前有調查組前往新華資產管理公司進行調查。據悉，目前業內普遍說法是，涉及萬峰在新華保險期間做的一些不動產項目。此外，萬峰太太長期在香港做投資，或與萬峰此次事件有關。

公開資料顯示，萬峰於1958年出生，40年的職業生涯中曾任職中國人壽 （02628） 、新華保險等多間保險公司。2007年中國人壽回歸內地上市不久後，萬峰於2007年9月起擔任中國人壽總裁，2014年8月宣布卸任。

到2016年，他擔任新華保險董事長一職，2019年初，萬峰因個人年齡原因辭去董事長及其他職務。及後他再擔任鼎誠人壽董事長職務一年多後，於2020年9月宣布退休。

（第二版加入公司回應）

【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？

相關文章：

【內險股】新華保險擬以91億人幣悉售聯合管道公司股權　予國家管網集團

【內險股】新華保險高開逾2%　無懼復星國際減持其H股　估計涉資逾4億元

編輯：袁諾曦

港股 中國人壽（02628） 新華保險（01336）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【電動車】理想L8 Pro被指「靈異」追車　官方如此回應

下一篇文章

【2023展望】富達國際料中國經濟復甦之路將會循序漸進　籲應把握當中機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【港股市況】美團跌4%累市　手機孖寶造好、瑞聲升一成　恒生指數午後轉跌（不斷更新）
【港股市況】美團跌4%累市　手機孖寶造好、瑞聲升一成　恒生指數午後轉跌（不斷更新）
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款