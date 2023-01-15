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【內險股】新華保險前董事長萬峰據報失聯　或涉任內保險資金運用

股市 17:46 2023/01/15

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新華保險前董事長萬峰據報失聯　或涉任內保險資金運用

新華保險 （01336） 前董事長萬峰據報失聯。綜合內媒消息指，萬峰於2022年11月下旬起失聯，多次撥打萬峰手機但也無人接聽。據知情人士透露，萬峰失聯或與保險資金運用有關。

消息人士指，不久前有調查組前往新華資產管理公司進行調查。據悉，目前業內普遍說法是，涉及萬峰在新華保險期間做的一些不動產項目。此外，萬峰太太長期在香港做投資，或與萬峰此次事件有關。

公開資料顯示，萬峰於1958年出生，40年的職業生涯中曾任職中國人壽 （02628） 、新華保險等多間保險公司。2007年中國人壽回歸內地上市不久後，萬峰於2007年9月起擔任中國人壽總裁，2014年8月宣布卸任。

到2016年，他擔任新華保險董事長一職，2019年初，萬峰因個人年齡原因辭去董事長及其他職務。及後他再擔任鼎誠人壽董事長職務一年多後，於2020年9月宣布退休。

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編輯：袁諾曦

港股 中國人壽（02628） 新華保險（01336）
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