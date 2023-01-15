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【互聯網數據】中國音數協：2022年中國遊戲市場收入跌306億人幣　手遊急縮14.4%

股市 17:36 2023/01/15

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【市場數據】中國音數協：2022年中國遊戲市場收入跌306億人幣　手遊急縮14.4%

中國音數協發布《2022年中國遊戲產業報告》指出，去年中國遊戲行業受新冠疫情影響，多項市場指標出現下滑，去年遊戲市場實際銷售收入2658.84億元，按年減少306.29億元（人民幣，下同）或10.33%；遊戲用戶規模6.64億人，同比下降0.33%。

報告指出，企業生產研發受限，項目進度嚴重滯後；招聘需求緊縮，崗位優化頻繁；資本信心不足，企業投融資困難；用戶削減個人開支，娛樂消費數額顯著降低；海外競爭更加激烈，企業出海阻力增大；行業整體處於承壓蓄力階段。

自研遊戲國內營收插13%

去年中國自主研發遊戲國內市場實銷收入2223.77億元，按年下降13.07%；自主研發遊戲海外市場實際銷售收入173.46億美元，按年下降了3.70%。手遊方面，中國移動遊戲市場實際銷售收入1930.58億元，按年減少324.8億元或14.40%。

報告預計，未來遊戲行業長管長嚴機制形成常態，挑戰與機遇並存的時代特徵更加突出，需要多方共同努力，佈局產業中長期發展路徑。

遊戲產業強化導向管理 注重提升質量

報告又分析，未來遊戲產業會強化導向管理和內容建設，推動健康發展會進一步成為首要目標，其次是二是在質與量並齊的前提下，更加注重質的提升，另外海外業務拓展將成為企業中長期戰略增長點，遊戲產業會進一步邁向全球化發展。

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記者：李哲毅

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