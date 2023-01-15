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葡萄牙數千教師上街 要求改善薪酬待遇

環球社會熱點 18:13 2023/01/15

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歐洲多地民眾受通貨膨脹高企影響，生活成本壓力大增。葡萄牙有教師工會日前發起遊行示威，要求改善薪資及工作環境。示威教師批評政府未有回應他們的處境及訴求，並促請教育部長下台。

C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎 【下一頁】

數千名葡萄牙教師響應工會，於上周六（14日）走上首都里斯本（Lisbon）街頭，要求增加薪金及改善工作環境。據悉，當地教師每月工資最低僅為約1,100歐元（約9,332港元），最高薪者亦僅有不足2,000歐元（約1.7萬港元）。

62歲歷史老師Maria Duarte表示，教師值得更公平的薪酬，直言他們為教育犧牲奉獻，亦沒有如政客般「貪污或偷竊」樹立不良榜樣。數學老師Aitor Matos亦希望透過示威讓政府高層能夠反思，希望訴求得到重視，要求政府採取行動回應。

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葡萄牙或將終止「黃金簽證」 總理稱無理由再保留 【下一頁】

當日示威和平舉行，部分示威者以黑色打扮現身，「哀悼」教育行業，並要求教育部長科斯達（Joao Costa）下台。Aitor Matos指當地老師收入長年減少，而且被安排至遠離家庭的地區工作。

葡萄牙全國教師於2022年12月初起發動罷工，導致眾多學生無法正常上堂。科斯達上周五（13日）曾表示，可能採取行動迫使部分老師回到工作崗位，維持最低限度授課需求。

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責任編輯：吳漢培

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