美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊

美國近來針對亞裔的歧視個案明顯上升,屢次傳出亞裔人士遇襲事件。印地安納州一名亞裔女學生早前無故遭人襲擊,被捕婦人承認,因為對方的種族才施襲。婦人被控意圖謀殺及嚴重傷人。

耶倫警告國會 下周四觸及債務上限 【下一頁】

美國媒體引用法庭文件指出,54歲女子戴維斯(Billie Davis)被指於上周三(11日),在印地安納州(Indiana)布盧明頓市(Bloomington)的一輛巴士上,無故襲擊一名18歲印第安納大學(Indiana University)亞裔女學生。

法庭文件顯示,戴維斯承認因為種族原因襲擊女學生。女學生表示,當時正在巴士落車處等候,突然便被戴維斯襲擊。警方指戴維斯用刀連刺女學生,施襲時更稱「少一個人炸毀我們國家」(one less person to blow up our country)。

根據巴士閉路電視畫面顯示,戴維斯與女學生事前並未發生衝突。一名目擊者緊隨戴維斯,並就事件報警。警方事後順利拘捕戴維斯,她被控一級重罪意圖謀殺及嚴重傷害他人,保釋金為1,000美元(約7,780港元)換取。

美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員 【下一頁】

印第安納大學多元﹑平等及多文化事務副主任James Wimbush發表聲明表示,事件顯示美國存在真實反亞裔仇恨,對民眾及社會造成慘痛影響。Wimbush指任何人不應因背景﹑種族及血統而受騷擾。

布盧明頓市長John Hamilton直言不能接受襲擊事件,表明會按照程序處理案件。Hamilton批評種族引起的襲擊影響社區,讓民眾感受當地不安全,表明會支持亞裔社群及任何感到受威脅人士。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培