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美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊

環球社會熱點 16:30 2023/01/15

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美國近來針對亞裔的歧視個案明顯上升，屢次傳出亞裔人士遇襲事件。印地安納州一名亞裔女學生早前無故遭人襲擊，被捕婦人承認，因為對方的種族才施襲。婦人被控意圖謀殺及嚴重傷人。

耶倫警告國會 下周四觸及債務上限 【下一頁】

美國媒體引用法庭文件指出，54歲女子戴維斯（Billie Davis）被指於上周三（11日），在印地安納州（Indiana）布盧明頓市（Bloomington）的一輛巴士上，無故襲擊一名18歲印第安納大學（Indiana University）亞裔女學生。

法庭文件顯示，戴維斯承認因為種族原因襲擊女學生。女學生表示，當時正在巴士落車處等候，突然便被戴維斯襲擊。警方指戴維斯用刀連刺女學生，施襲時更稱「少一個人炸毀我們國家」（one less person to blow up our country）。

根據巴士閉路電視畫面顯示，戴維斯與女學生事前並未發生衝突。一名目擊者緊隨戴維斯，並就事件報警。警方事後順利拘捕戴維斯，她被控一級重罪意圖謀殺及嚴重傷害他人，保釋金為1,000美元（約7,780港元）換取。

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印第安納大學多元﹑平等及多文化事務副主任James Wimbush發表聲明表示，事件顯示美國存在真實反亞裔仇恨，對民眾及社會造成慘痛影響。Wimbush指任何人不應因背景﹑種族及血統而受騷擾。

布盧明頓市長John Hamilton直言不能接受襲擊事件，表明會按照程序處理案件。Hamilton批評種族引起的襲擊影響社區，讓民眾感受當地不安全，表明會支持亞裔社群及任何感到受威脅人士。

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責任編輯：吳漢培

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