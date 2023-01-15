尼泊爾載72人客機墜毀 最少64死（第三版）

尼泊爾一間航空公司的客機據報於周日（15日）在當地發生意外在山邊墜毀，據悉當時機上共載有72人。事故導致指最少64人死亡，隨救援行動繼續，相信會發現更多屍體。今次事故亦是尼泊爾近5年最嚴重﹑死傷者人數最多的航空事故。

（第三版更新死亡人數）

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雪人航空（Yeti Airlines）發言人表示，墜毀客機為ATR 72雙引擎客機，當時載有72人。68人為乘客，4人為機組人員，當中亦包括兩名嬰兒及15名外國公民。機上外國公民分別為5名印度人﹑4名俄羅斯人﹑兩名南韓人﹑愛爾蘭﹑澳洲﹑法國及阿根廷各一人。

軍方發言人表示，數以百計救援人員正在山邊的墜毀現場努力搜救。軍方指客機在西部第二大城市博克拉（Pokhara）附近墜毀，機身嚴重粉碎。警方指已把31具屍體送往醫院，事發現場再發現33具屍體，事故暫時導致最少64人死亡。機場人員表示，涉事客機由首都加德滿都（Kathmandu）起飛。

尼泊爾民航局表示，事發時天氣良好，墜毀客機在當地時間上午10時50分曾與博克拉機場聯絡，過後不久便墜毀。根據航班追蹤網站FlightRadar24，涉事客機已有15年機齡。網上流傳影片可見，客機事發前曾大幅傾側。

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當地電視台畫面顯示，墜毀現場傳出陣陣黑色濃煙，大批民眾在旁圍觀，救援人員則持續在現場滅火及搜救。有民眾指機身分裂成兩截，一部分墜落在山邊，另一半跌落附近河道。

尼泊爾政府發出聲明，指總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）得悉墜機意外後，已召開緊急內閣會議。

自2000年代起，尼泊爾曾發生多宗客機或直昇機墜毀事故，造成最少309人遇難。上一次大型空難發生於2018年3月，一架由孟加拉起飛﹑載有71人客機在加德滿都降落時墜機，導致51人死亡。

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責任編輯：吳漢培