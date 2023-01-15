  • 19°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尼泊爾載72人客機墜毀 最少40死

環球社會熱點 15:23 2023/01/15

分享：

分享：

尼泊爾一間航空公司的客機據報於周日（15日）在當地發生意外在山邊墜毀，據悉當時機上共載有72人。軍方指暫時有最少40人死亡，隨救援行動繼續，相信會發現更多屍體。

美國火車鄉郊滯留37小時 乘客誤以為被綁架報警（有片） 【下一頁】

雪人航空（Yeti Airlines）發言人表示，墜毀客機為ATR 72雙引擎客機，當時載有72人。68人為乘客，4人為機組人員，當中亦包括兩名嬰兒及10名外國公民。發言人指暫時未確定有關人士國籍，正在查核他們的身份。

軍方發言人表示，意外導致最少40人死亡，數以百計救援人員正在山邊的墜毀現場努力搜救。軍方指客機在西部第二大城市博克拉（Pokhara）附近墜毀，機身嚴重粉碎，相信將發現更多屍體。

馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞 【下一頁】

當地電視台畫面顯示，墜毀現場傳出陣陣黑色濃煙，大批民眾在旁圍觀，救援人員則持續在現場滅火及搜救。機場人員表示，涉事客機由首都加德滿都（Kathmandu）起飛。

尼泊爾政府發出聲明，指總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）得悉墜機意外後，已召開緊急內閣會議。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
瑞典發現歐洲最大稀土礦
2023/01/14
瑞典發現歐洲最大稀土礦
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
2023/01/14
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
2023/01/14
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
【梨泰院人踩人】慘劇調查結束 6人被捕 23人移送檢方
2023/01/13
【梨泰院人踩人】慘劇調查結束 6人被捕 23人移送檢方

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
今日 14:51
【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死
瑞典發現歐洲最大稀土礦
15:34 2023/01/14
瑞典發現歐洲最大稀土礦
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
13:31 2023/01/14
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
交通事故 尼泊爾 加德滿都 航空 機場

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏多地再次被炸致多死 英首次軍援坦克（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間15:00）
【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」
【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
美職業誠信排名 國會議員差過汽車推銷員
多倫多露宿者遭8少女街頭殺害 加警確認為香港移民
多倫多露宿者遭8少女街頭殺害 加警確認為香港移民
瑞典發現歐洲最大稀土礦
瑞典發現歐洲最大稀土礦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款