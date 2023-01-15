【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死

▲ 住宅大樓被嚴重摧毀。

俄羅斯日前再次大規模空襲烏克蘭，轟炸多個城市並造成多人死傷。中南部城市第聶伯羅的一幢住宅大樓被擊中，導致最少14人死亡及多人受傷。救援人員仍在清理瓦礫，死傷數目可能繼續上升。

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烏克蘭指俄軍上周六（14日）首輪轟炸目標仍然是能源基建，意圖讓烏克蘭失去能源供應，削弱烏軍的對抗能力。總統副幕僚長蒂莫琴科（Kyrylo Tymoshenko）聲稱，同日下午俄軍再次轟炸烏克蘭，並在第聶伯羅（Dnipro）擊中一幢9層樓高住宅大廈。

蒂莫琴科指受困民眾在瓦礫下，嘗試用手提電話吸引救援，希望能夠獲救。蒂莫琴科稱自己出生及成長於受襲地點附近，當局將徹夜清理瓦礫。

第聶伯羅州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，襲擊造成最少14人死亡，包括一名15歲少女。另有64人受傷，其中有7人為兒童，年齡最輕僅3歲。列茲尼琴科指暫時有38人在瓦礫下獲救，搜救行動仍在持續。

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能源設施在兩次空襲中均成目標，首輪攻擊後哈爾科夫（Kharkiv）據報失去電力。能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）表示，多個城市實行緊急停電嘗試穩定電網，警告未來數日將十分艱辛。

烏克蘭空軍聲稱，上周六共有38枚俄軍導彈襲擊，烏軍成功攔截25枚。鄰國摩爾多瓦亦指出，當日有導彈殘骸墜落在當地，為近月來第2次，總統桑杜（Maia Sandu）強烈譴責俄羅斯的攻擊。

首都基輔亦有一幢住宅被炸中，但據悉沒有傷亡報告。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱基輔及哈爾科夫為能源供應受損最嚴重地區，再次呼籲西方盟友供應更多武器，強調只有烏軍在戰場獲勝才能終結戰爭。

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責任編輯：吳漢培