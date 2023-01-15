【券商點睇】料今年淨利潤同比增逾一成 交銀國際上調騰訊音樂目標價至38元

交銀國際表示，考慮騰訊音樂（01698）的音樂成本持續優化，長音頻虧損收窄及營銷控制，預計公司今年經調整淨利潤同比增13%。該行維持對其「買入」評級，並將目標價由26元上調46%至38元。



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該行展望，公司付費音樂將維持穩健增長，並關注其利潤率改善。在音樂付費方面，預計今年收入增19%至103億元人民幣，會員數淨增900萬。

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而在非會員業務方面，激勵視頻及TMELive等新的業務模式有望可為增量貢獻，另外 預計整體廣告收入增速超過20%，優於大盤。

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撰文：鄭昊彤