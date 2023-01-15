  • 18°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】料今年淨利潤同比增逾一成 交銀國際上調騰訊音樂目標價至38元

股樓投資 16:28 2023/01/15

分享：

分享：

交銀國際表示，考慮騰訊音樂（01698）的音樂成本持續優化，長音頻虧損收窄及營銷控制，預計公司今年經調整淨利潤同比增13%。該行維持對其「買入」評級，並將目標價由26元上調46%至38元。　　


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

該行展望，公司付費音樂將維持穩健增長，並關注其利潤率改善。在音樂付費方面，預計今年收入增19%至103億元人民幣，會員數淨增900萬。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

而在非會員業務方面，激勵視頻及TMELive等新的業務模式有望可為增量貢獻，另外預計整體廣告收入增速超過20%，優於大盤。

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
騰訊音樂－SW（01698） 港股 音樂 目標價 買入

下一篇文章

【行業點睇】交銀國際：需求反彈及政策轉緩 醫療板塊業續及估值有望反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款