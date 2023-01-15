【行業點睇】交銀國際：需求反彈及政策轉緩 醫療板塊業續及估值有望反彈

交銀國際表示，隨著醫療需求反彈和針對創新產品降價的政策趨緩，展望今年相關板塊業績和估值有望迎來反轉，建議積極配置，並予醫藥行業評級領先。該行重點推薦創新產業鍊和消費醫療行業。



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生物科技方面，隨著尾部企業出清，行業集中度提升，該行料具有創新能力的企業可受惠。 個股選擇上，該行建議重點關注未來一年催化劑豐富，及執行力強的中腰部公司，如康方生物 （09926）、榮昌生物 （09995）及康寧傑瑞製藥 （09966）。 醫療器械方面，受惠於集採邊際緩和和今年醫療需求反彈，板塊估值有望延續上升趨勢，建議重點關注TAVR領域。

醫療服務方面，該行認為醫療服務需求有望回補，相關公司業績和估值有望得到修復。該行 建議關注估值低於可比公司、業績增長確定性以及經營能力強的腫瘤特色醫療服務公司，海吉亞醫療 （06078）。



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另外疫苗方面，交銀預計今年新冠疫苗收入貢獻繼續下降，同時創新疫苗需求回升，疫苗板塊有望迎來業績和估值的雙重修復。就 中長期而言，該行建議關注帶狀皰疹疫苗。

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撰文：鄭昊彤