【券商點睇】料Tesla降價等行業變化影響不大 對京東方精電成長樂觀

招銀國際表示，對車載顯示升級趨勢、新客戶獲取及成都工廠產能擴張驅動成長維持樂觀看法，並對京東方精電（ 00710）重申「買入」評級，目標價26.01元。



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該行指管理層對汽車智能化和智能座艙維持樂觀看法，預計近期包括中國新能源汽車補貼到期、Tesla降價等行業變化對公司影響有限，主要因公司重視傳統和新能源汽車客戶、定價策略和成本優勢。

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此外，成都車載顯示工廠在去年第四季實現盈利，並有望在明年的最高產能達1500萬片。

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撰文：鄭昊彤