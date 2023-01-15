【大行報告】去年第四季整體產能利用率改善 瑞銀上調福耀玻璃目標價至55元

瑞銀引述福耀玻璃（03606）管理層指，公司去年第四季的整體產能利用率超過80%，其中美國廠房改善至70%以上，兩者按季均有上升；至於純鹼價格按季也有下降，但天然氣價則按季上升。該行 維持對其 「買入」評級，並上調2023至24年盈利預測2%至5%，目標價由52.8元升至55元。



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管理層預計，今年中國內地汽車玻璃出貨量的同比增速，仍將高於整體汽車市場，海外汽車玻璃出貨量同比增長也有望超過10%。 而汽車玻璃每平方米產品均價估計可同比升逾10%。公司預計，其今年全球汽車玻璃市場佔有率為35%，到2025年有望達40%。

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撰文：鄭昊彤