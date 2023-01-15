  • 19°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】去年第四季整體產能利用率改善 瑞銀上調福耀玻璃目標價至55元

股樓投資 15:39 2023/01/15

分享：

分享：

瑞銀引述福耀玻璃（03606）管理層指，公司去年第四季的整體產能利用率超過80%，其中美國廠房改善至70%以上，兩者按季均有上升；至於純鹼價格按季也有下降，但天然氣價則按季上升。該行維持對其「買入」評級，並上調2023至24年盈利預測2%至5%，目標價由52.8元升至55元。

 


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

管理層預計，今年中國內地汽車玻璃出貨量的同比增速，仍將高於整體汽車市場，海外汽車玻璃出貨量同比增長也有望超過10%。而汽車玻璃每平方米產品均價估計可同比升逾10%。公司預計，其今年全球汽車玻璃市場佔有率為35%，到2025年有望達40%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
港股 目標價 買入 大行報告 福耀玻璃（03606）

下一篇文章

【券商點睇】料2022年收入同比增2.9% 頤海國際未來兩年收入增長有望加速
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
帝盛酒店大派2.8個月花紅 員工獲加薪2%至4% 老闆邱詠筠親寫感謝信
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款