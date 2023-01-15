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【券商點睇】料2022年收入同比增2.9% 頤海國際未來兩年收入增長有望加速

股樓投資 15:11 2023/01/15

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中金預計，頤海國際（01579）2022年收入將同比增2.9%，其中第三方、關聯方收入分別同比增長雙位數、下滑超20%，收入符合市場預期。該行亦預測今年淨利潤同比下滑9%至約7億元，略高於市場預期，主要因利潤率改善比預期好，判斷未來兩年公司收入增長有望較2021至2022年明顯加速。


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

該行指出，隨著防疫政策放寬，海底撈店效環比持續恢復，預計關聯方的業務有望呈復甦性增長。考慮第三方產品降價後，公司持續推進銷售渠道下沉以及新品推出，預計2023年第三方業務有望延續雙位數增長，此外在產能富足及餐飲復甦下，公司佈局小批客戶業務或有望貢獻額外增量 。該行維持對其「跑贏行業」評級，並考慮板塊估值上行，將目標價上調37.5%至33元。


【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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利潤率方面，去年下半年油脂價格較上半年下滑5%，中金預料今年油脂價格將同比下行，成本壓力有望緩解。此外，該行亦預計今年牛油實現自產後也有望貢獻1至2ppt毛利率增量，利潤率有望逐漸提升，業績彈性可望釋放。

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 頤海國際（01579）

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