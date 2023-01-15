【環球經濟】IMF：料增長放緩於年尾見底 今年全球經濟增長維持2.7%

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）早前表示，2023年或是全球經濟另一個困難年度，通脹維持高企，但她並不預計會出現去年般的經濟下行，並維持今年經濟增長預測在2.7%，又認為增長放緩會在今年尾見底，至明年會迎來反彈。



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格奧爾基耶娃預料，今年經濟增長將持續放緩，但仍然強勁的勞動市場為潛在的一大利好。即使物價維持高企，只要民眾維持就業便會繼續消費，對經濟表現亦會有幫助。另外她表示去年中國經濟令人失望，而在政策改變下，可望中國在年中起再為全球增長貢獻，並強調一切需視乎中國政府的取態。

美國方面，格奧爾基耶娃認為當地經濟有大機會迎來軟著陸，若進入技術性衰退，衰退程度或較溫和。她亦形容現時為事故多發的年代，提醒大眾要對超出想像的危機保持開放態度，且全球仍面臨不少不確定因素，如俄烏戰爭或會升級，以及大型網絡攻擊等。

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此外，格奧爾基耶娃對於近日巴西﹑秘魯等國家發生社會動盪，以及緊縮財政環境的影響未明朗表示憂慮。她指在通脹仍然頑強下，各地央行應繼續穩定物價。

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撰文：鄭昊彤