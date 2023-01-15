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【券商點睇】料今年基本面續向好 中國財險股價具明顯修復動力

股樓投資 13:59 2023/01/15

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招商證券表示，中國財險（02328）去年表現穩健，2023年基本面將繼續向好，業績有望延續穩健增長。同時近年來持續加大對股東的分紅，股本回報率預計將持續保持在健康水平。該行維持對其「強烈推薦」評級，目標價11元，後續股價具備明顯的修復動力。


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

公司早前公布2022年全年保費數據，累計實現保費收入4854億元人民幣，同比增長8.3%，其中車險累計同比增長6.2%，非車險累計同比增長11%。展望後續，在政策強調擴大內需、支持新能源汽車消費的推動下，2023年公司車險保費預計將實現平穩增長。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行認為隨著疫情影響消退，汽車產業鏈將恢復正常，加上政策繼續推動汽車消費，在汽車銷量繼續增長的背景下，車險保費也將實現平穩增長，公司憑定價及規模優勢，有望可繼續領先行業。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

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撰文：鄭昊彤

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中國 港股 保險公司 目標價 中國財險（02328）

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