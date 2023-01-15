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【美國經濟】耶倫警告美國將達債務上限 呼籲國會及時行動

環球政經 12:48 2023/01/15

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美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，美國或最快將於下周四（19日）達到31.4萬億美元的債務上限，財政部將採取緊急措施，以防止出現債務違約，估計措施至今年6月初前仍有效用，但未知能夠支撐多久。她呼籲國會及時行動和提高債務上限，保護美國的信譽和信用評級。


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耶倫致函上周上任的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及國會兩院領袖，指出若果未能履行政府義務，將會對美國經濟、所有美國人的生計，以及全球金融穩定造成不可逆的傷害。

 

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耶倫表示，財政部目前無法估計緊急措施能夠讓美國政府償還債務的能力堅持多久，但相信資金不太可能在6月之前用盡。國會上一次提升聯邦政府債務上限是在2021年12月，當時上限被提升至31.4萬億美元，而兩院均由民主黨掌控。

 

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撰文：鄭昊彤

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