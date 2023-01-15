【2023展望】宏利投資管理料聯儲局年底前減息　環球股債現恐未見底

宏利投資管理環球宏觀策略部聯席主管Sue Trinh發表全球宏觀展望報告，指由於有迹象顯示聯儲局可能減慢緊縮步伐，環球股票自去年10月觸及低位以來，已回升10%至15%，環球債券亦從去年10月的拋售中回升過來。惟Trinh報告提醒，分析顯示股票、環球債券往往只在緊縮周期結束時觸底，而非周期結束前。換言之，加息步伐放緩通常不足以導致股債觸底。

據宏利投資管理環球宏觀策略部預測，聯邦基金利率將在今年上半年升至接近5%才見頂，隨着市場憂慮經濟增長狀況多於通脹環境，聯儲局將在年底前減息。

美元相對大部分其他貨幣仍具收益優勢

外滙走勢方面，由於市場認為聯儲局將放緩加息步伐，美滙指數由去年9月底的高位下跌逾8%。市場普遍認為美元已見頂，聯儲局或會即將暫停加息，並在今年開始減息。惟報告指出，雖美國孳息率見頂是美元走弱的必要條件，但並非充分條件。要令美元持續貶值，美國除外的環球經濟增長就需要超越美國，而且美國與世界其他地區之間的利率差距也需要收窄，但這兩種情況現似乎不太可能發生。

報告亦指，分析顯示聯儲局結束緊縮周期之際，美元通常會暫時貶值，一般持續約40天；但美元往往能夠在隨後3個月內收復所有失地。宏利投資管理預期今次的情況也一樣，無論聯儲局會否在今年暫停加息周期，美元相對大部分其他貨幣仍具有收益優勢。

亞洲債有望表現出色

宏利投資管理環球宏觀策略部認為，亞太區多個經濟體的整體通脹似已見頂，並有機會於未來數月進一步下跌。該部亦預料，區內央行的焦點將由控制通脹轉至推動需求，大部分緊縮周期將於今年第一季前後結束，個別央行更可能於今年底前開始減息。

對於亞太區股票，該部先前建議選擇性投資於商品出口國，但全球陷入經濟衰退的風險升溫，意味市場將加劇波動、環球貿易持續偏軟和美元資金狀況收緊，因此就外圍流動性參數的相對強度再進行篩選或有助提振表現。經過額外的流動性風險篩選後，發現印尼及菲律賓的排名領先。至於固定收益及貨幣，該部認為，區內政策官員或未能配合聯儲局收緊政策周期的時機及規模，意味亞洲債券有望表現出色，但本地貨幣可能表現遜色。

內地方面，該部指出，環球經濟出現滯脹，尤其繼續為內地股票帶來挑戰，此外，該部對預期內地企業提早從美國交易所除牌的風險保持警惕，而該部繼續看好受惠於可再生能源業、數碼經濟、高價值環球生產、先進科技和消費升級的股票。鑑於增長持續不振，加上人行維持寬鬆立場，該部預料中國政府債券孳息率將進一步下跌。

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編輯：胡學能