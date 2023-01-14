【新春銷情】南北大不同 年貨銷情爆發期

農曆新手將至，國內除春運之外，更有不少人趕緊辦年貨。美團（03690）統計顯示，預計「小年」（1月14日）前後，將迎來2023年年貨購買小高峰。京東（09618）數據顯示，近期京東上「年貨」作為熱搜同比飆升226%，其中「糖果」搜索量增長180%，「煙花」的搜索量更是上漲248倍。

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美團優選數據顯示，最近2周，「臘肉掛鈎」銷量環比上月增長150%，餃子銷量環比增長60%。從地域看，臘肉掛鈎、臘腸製作器成地道南方「年味風向標」。美團優選數據顯示，重慶、成都、梅州、綿陽、宜賓、達州、瀘州、廣安、南充、資陽消費者更愛下單臘肉掛鈎；湖北、安徽等地消費者更愛下單臘腸製作器。

北方消費者偏愛餃子。美團優選數據顯示，近期餃子餡擠水袋、餃子簾、矽膠揉麵墊、擀麵杖等包餃子用具熱銷。其中，天津、鐵嶺、哈爾濱、唐山、瀋陽、濟南、承德、大連、滄州、廊坊消費者更愛下單餃子簾，而愛下單擀麵杖的消費者多集中在東北三省。此外，東北因室內供暖後足夠熱，雪糕成為招待親友、降溫解饞的熱選年貨。東北三省雪糕下單高峰從春節前3周就已開啟。

此外，春節傳統習俗的傳承成為了消費者心中的主流。京東的調查數據顯示，82.2%的用戶表示會購買年夜飯、傳統美食、土特產等，同時59.9%的用戶表示願意購買春聯、年畫、剪紙、裝飾等提升過年氣氛的產品。

此外，今年春節，健康消費受到更多關注。京東數據顯示，北京用戶寄出醫療保健品的金額同比增長6.2倍，廣州和上海增長則達到6倍。此外，調查顯示有12.4%的消費者表示會把大城市興起的趨勢新品帶回家，如智能化、綠色環保等更加細分，更加優質的商品，這一定程度上也體現出消費者渴望給親人帶去改變和更好的生活的消費傾向，以及今年人們主要關注家人健康、為家裏添置大件，尤其是智能化普及的趨勢。

餓了麼數據顯示，臘月以來，「家宴」外賣的搜索量也較去年同期漲幅超過10倍。八寶飯、佛跳牆、臘味等半成品搜索量環比增長超過30%。同時，搜索「家宴」等年夜飯相關的用戶中，00後佔比超過六成。

預製菜近年來熱度快速增加，在年貨採購中也受到消費者關注。京東數據顯示，預製菜因省時、省力、「發揮穩定」，受年輕人和家庭消費者青睞。數據顯示，糖醋里脊、獅子頭、年年有餘八寶飯等預製菜銷量上升較快，並預計在春節前7天進入銷量高峰。其中，廣東、浙江、上海、江蘇等南方地區消費者，對預製菜類年夜飯熱情更高。

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編輯 : 沈春生

